Valencia desencanta, Equador fura ferrolho do Peru e vence em Quito

O Equador derrotou o Peru por 1 a 0 nesta terça-feira (10), no Estádio Rodrigo Paz Delquado, na cidade de Quito. Os donos da casa demonstraram dificuldade em furar a defesa adversária na primeira etapa. Apesar disso, no segundo tempo, em lance de jogadores que atuam no futebol brasileiro, conseguiu assegurar o triunfo pelo placar magro. Alan Franco, do Atlético, cruzou na medida para Enner Valencia, do Internacional, marcar o único gol do embate.

Com o resultado, a “La Tricolor” ultrapassou provisoriamente o Brasil, pulando para a quarta colocação, com 11 pontos. Em contrapartida, a “La Blanquirroja” segue em décimo e último lugar na tabela com apenas três pontos.