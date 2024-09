Vai lotar? Fluminense divulga parcial de ingressos para jogo da Libertadores

O Fluminense divulgou, na tarde desta terça-feira (10), a parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Libertadores. Segundo o próprio clube, mais de 40 mil pessoas já garantiram sua entrada para o jogo de ida, que ocorre na próxima quarta-feira (18), no Maracanã.

Sendo assim, este será o terceiro jogo seguido no Maior do Mundo que o Flu colocará mais de 40 mil pessoas. O mesmo ocorreu no último compromisso da equipe na temporada, contra o São Paulo (42.590 pagantes), e contra o Grêmio (43.450), penúltimo jogo do Flu no Maraca.

