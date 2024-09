Técnico do Vélez Sarsfield ofereceu visitas para reabilitação de Centurión

Em entrevista coletiva, o técnico Gustavo Quinteros trouxe um detalhe inédito sobre o trabalho do Vélez Sarsfield com Ricardo Centurión. De extracampo conturbado, o jogador que está vinculado ao Fortín não treina desde o último mês de junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o treinador, ele chegou a oferecer visitas em sua residência como forma de prosseguir os cuidados com a saúde mental do jogador. Entretanto, os seguidos episódios de indisciplina fizeram o Vélez “desistir” do atleta. Desse modo, o clube aguarda o fim do vínculo junto a Centurión, em dezembro, para o encerramento de sua passagem.