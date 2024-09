Suárez detalha razão pela qual deixou o Botafogo

O lateral-direito Suárez voltou a falar sobre sua saída do Botafogo, desta vez, porém, com mais detalhes sobre a razão pela qual decidiu abandonar o Glorioso e os companheiros durante a temporada. O Lenhador se insurgiu contra o clube alvinegro e se recusou a viajar com o grupo para Salvador, na partida contra o Bahia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador uruguaio não aguentou o ritmo do Brasil.

“Você estar jogando a cada três dias, viajando, ficando fora de casa… Creio que isso me levou a tomar a decisão de voltar para o Uruguai. Estava um pouco cansado da exigência. Eles ficaram surpresos, porque eu vinha jogando, a equipe estava na liderança e tínhamos nos classificado na Libertadores. Então, pensavam que eu mudaria de opinião, que era um dia ruim, mas quando os comuniquei estava muito seguro da minha decisão e não mudei de opinião”, admitiu o lateral minuano, em entrevista à rádio “Sport 890”.

Suárez tenta um morde e assopra

Suárez já está em sua terra natal, onde treina no Peñarol, esperando o anuncio oficial do clube aurinegro. Curiosamente, seu novo time pode encontrar o Botafogo na semifinal da Copa Libertadores. Os charrúas precisam eliminar o Flamengo nas quartas enquanto o Glorioso tem a missão de passar pelo São Paulo.