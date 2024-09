Serna se adapta e exalta torcida do Fluminense: ‘Faz sentir mais energia’

Um dos principais reforços do Fluminense na janela do segundo semestre, Kevin Serna se adaptou rapidamente ao clube carioca e tem feito a diferença em campo. O jogador tem sido peça-chave na reação da equipe no Campeonato Brasileiro, ao dar velocidade na frente e recomposição na marcação, pelo lado.

Em entrevista ao canal do clube no Youtube, o ponta fez questão de exaltar a torcida e afirmou que ela é um dos fatores para a sua rápida adaptação ao futebol brasileiro.

Força da torcida tricolor

O atleta relembrou que enfrentou o Tricolor nesta temporada e já conhecia a vibração do torcedor, sobretudo no Maracanã. Além disso, para ele, atuar agora com ela a favor dá mais energia para ter mais vontade e correr em campo com muita dedicação e empenho.