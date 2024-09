Sem Coutinho, Vasco divulga relacionados para ‘decisão’ contra o CAP

Mesmo recuperado de lesão e Covid-19, camisa 11 seguirá no Rio de Janeiro para aprimoramento físico; selecionáveis voltam

Ao divulgar os relacionados para o duelo contra o Athletico, nesta terça-feira (10), o Vasco tirou uma das principais dúvidas do torcedor: Coutinho não está na lista e, por isso, não viaja com o elenco ainda nesta terça para Curitiba, onde o Cruz-Maltino enfrenta o Furacão, na quarta-feira (11), pela Copa do Brasil.

Sua participação era dúvida por conta do tempo inativo. Afinal, o jogador não entra em campo há 38 dias por conta de dois problemas físicos. Um, a lesão muscular na coxa esquerda; o outro, o diagnóstico de Covid-19.

