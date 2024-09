São Paulo espera voltas de Bobadilla e Lucas para definir time contra o Atlético

O São Paulo vai aguardar os retornos dos meio-campistas Bobadilla e Lucas antes de definir o time titular que enfrentará o Atlético, na próxima quinta-feira (12). Isso porque a dupla está a serviço das seleções do Paraguai e Brasil, respectivamente.

A espera do São Paulo pelo retorno dos dois se deve ao fato deles serem peças importantes no esquema tático do técnico Luis Zubeldía. Além disso, o Tricolor Paulista teve mais dois atletas convocados nesta Data-Fifa. No caso, o zagueiro Ferraresi pela Venezuela, que foi titular no confronto contra o Uruguai, mas é reserva no seu time, bem como o volante Jhegson Méndez pelo Equador. Ele ficou apenas como opção no banco de reservas na vitória por 1 a 0 da seleção equatoriana sobre o Peru. Inclusive, no São Paulo, está fora dos planos do técnico Zubeldía.