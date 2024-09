Santos acerta pagamento de salários dos jogadores e funcionários

Diretoria do Peixe acertou o salário dos trabalhadores após atrasar um dia. Clube alegou 'problemas com processamentos bancários'

Após atrasar o pagamento do mês de agosto a atletas e funcionários, a diretoria do Santos informou que acertou, na tarde de segunda-feira (9), os salários dos trabalhadores do mês passado. Assim, o clube paulista alegou ”problemas com processamentos bancários” para explicar a demora.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, o pagamento referente ao mês de agosto deveria ter sido feito até o quinto dia útil. Ou seja, na sexta-feira (6), ou seja, atrasou em um dia.

Dessa forma, como o Peixe realizou os depósitos só no sexto dia útil, uma questão burocrática entre as instituições bancárias fez com que o pagamento integral do salário caísse na conta dos atletas e funcionários nesta terça-feira (10). Norberto Gonçalves, gerente financeiro do Santos, em entrevista ao ge, explicou o motivo do atraso.