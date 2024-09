Santiago Longo se apresenta no São Paulo e cita características

Novo volante do São Paulo chega por empréstimo de um ano do Belgrano (ARG); Longo pode estrear no domingo, contra o Cruzeiro

“Foram 12 anos no Belgrano. Foi um clube muito importante, que me marcou e me ajudou a crescer como jogador e pessoa. Foi muito tempo. Tive ofertas e sempre priorizei seguir no clube, porque para mim era muito importante jogar uma Sul-Americana. Quando apareceu o São Paulo, não hesitei um segundo. É um clube muito grande e estava muito empolgado para assumir esse lindo desafio”, lembrou Santiago Longo.

Estreia à vista

Santiago Longo, de 26 anos, chega para uma posição considerada carente no Morumbis. Afinal, o clube perdeu Alisson e Pablo Maia com graves lesões e tem em Bobadilla e Luiz Gustavo os atuais titulares. Nesta janela de transferências, o Tricolor também contratou Marcos Antônio, que estava na Lazio, da Itália, e era cobiçado pelo Flamengo.

O novo volante do São Paulo só poderá jogará a Copa do Brasil a partir das semifinais, caso o Tricolor avance na competição, é claro. Dessa forma, Longo convive com a expectativa de estrear pelo clube contra o Cruzeiro, no domingo (15), às 18h30, pelo Brasileirão.