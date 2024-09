Rodrigo Caetano apoia Dorival sobre Seleção na próxima Copa

Dirigente faz coro a técnico, que volta a prometer a presença do Brasil na final da próxima Copa do Mundo: 'Vai chegar em ótimas condições'

Diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano reiterou a última frase do técnico Dorival Júnior em coletiva, nesta segunda-feira. O treinador voltou a afirmar que o Brasil “estará na final da próxima Copa do Mundo”. O técnico, aliás, ganhou coro do dirigente.

“O (Dorival) Junior, que eu conheço há mais de 20 anos, repete isso no nosso ambiente interno. Justamente por aquilo que ele vê. São 22 anos que ele percorre, muitos deles com sucesso. Agora ele tem a oportunidade de ser técnico da Seleção Brasileira e ter em mãos essa qualidade absurda. Por mais que a gente entenda que ainda é início, são dois anos pela frente. São muitos jogos pela frente. É algo que é possível, sim. Hoje falasse no Estevão porque o Endrick já deixou de ser tão jovem. As coisas são muito rápidas. Por isso temos que ter a calma. Por isso, comungo com ele que, essa Seleção, vai chegar em ótimas condições em 2026”, afirmou Rodrigo Caetano ao programa “Boleiragem”, do Sportv.