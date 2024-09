Presidente do Santos explica manutenção de Carille

Apesar de pedidos da torcida e até de demais membros da diretoria, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, está “fechado” com o treinador Fábio Carille. O dirigente destaca que o trabalho do técnico é bom e que trocas constantes não têm sido benéficas para o Peixe.

“É um erro mudar, já tivemos isso recentemente com temporadas com três ou quatro técnicos. Isso não fará com que o Santos tenha uma melhor apresentação, temos que aprimorar internamente para que a gente consiga valorizar o trabalho jogando bem. Faltam poucas rodadas, estamos lá em cima. É uma competição duríssima. Qual a nossa justificativa para mudar o trabalho?”, começou o presidente.

O presidente Marcelo Teixeira argumentou ainda que Carille tem pouco tempo de trabalho. O treinador está no Santos desde janeiro e foi contratado para conduzir o Peixe ao acesso e ao título da Série B. O Alvinegro está vivo nas duas disputas, mas o torcedor e ala da diretoria esperavam que os desafios já estivessem encaminhados.