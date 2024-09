Musa do Fluminense leva bronca por treino sem calcinha

“Vi que o marido dela estava olhando. Ela que cuide do marido dela. Provavelmente, ele deve aprontar e ela acha que quem tem culpa são os outros. A mulher reclamou com o gerente e ele me chamou atenção. Me senti muito constrangida. Não fiz nada”, revelou a atriz na última segunda-feira (09).

Recentemente, Thalita revelou que terminou com o ex-namorado depois que descobriu que ele a seguia. O rapaz inseriu um rastreador no carro para acompanhar os passos dela, o que foi verificado após uma revisão do veículo. Logo após, a modelo terminou o namoro, que durou apenas três meses. Ela não revelou o nome do ex.

