Mauricio Pochettino é novo técnico da seleção dos Estados Unidos

Treinador de 52 anos tem passagens por Tottenham, Chelsea e PSG. Ele vai comandar a equipe para a Copa do Mundo de 2026

A Federação de Futebol dos Estados Unidos anunciou, na noite desta terça-feira (10), a contratação de Mauricio Pochettino para o cargo de técnico da seleção masculina. O treinador de 52 anos teve passagens por vários clubes europeus de ponta, incluindo Tottenham e Chelsea (ambos da Inglaterra) e Paris Saint-Germain (França).

Pochettino tem o principal objetivo de liderar o time no processo de preparação para a Copa do Mundo da FIFA 2026. A Seleção dos EUA já está classificada para o Mundial por ser um dos anfitriões do torneio.