Matheus Nascimento treina e fica próximo do retorno no Botafogo

Após folga durante a data Fifa, o elenco do Botafogo se reapresentou com algumas novidades na última segunda-feira (9). Uma delas foi o atacante Matheus Nascimento, que retornou aos treinos após praticamente cinco meses tratando um grave lesão.

A promessa de 20 anos sentiu a lesão no jogo do Botafogo contra o Atlético-GO, no dia 18 de abril, mas acabou substituído ainda no primeiro tempo depois de uma dividida. Matheus, aliás, passou por uma cirurgia de reparo do músculo dez dias depois.