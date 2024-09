Jogador precisa ser socorrido após desmaiar em jogo da terceira divisão do Uruguai

Zagueiro voltou a sentir desconforto instantes antes de cair no gramado durante a derrota do Alto Peru para o Frontera Rivera, por 4 a 0

O futebol uruguaio passou por um susto na tarde do último domingo (8). O jogador Alejandro Isabella, do Alto Peru, apresentou sinais de desconforto e desmaiou durante um jogo da terceira divisão do Uruguai, contra o Frontera Rivera. O zagueiro precisou ser socorrido, mas tem quadro de saúde estável e passa bem.

Inicialmente, o defensor apresentou sinais de desconforto durante a goleada do Frontera Rivera, por 4 a 0. Alejandro, então, desmaiou próximo à pequena área ao lado goleiro e companheiro de equipe. Jogadores do Alto Peru e do adversário prontamente começaram a sinalizar atendimento médico no campo, e a partida ficou paralisada.

A situação trouxe ainda mais apreensão após o caso de Juan Izquierdo, do Nacional, que ocasionou na morte do jogador. A ambulância também chegou prontamente nesse caso, e o médico do Frontera Rivera auxiliou Alejandro com um cilindro de oxigênio.