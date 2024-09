Internacional x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

A liderança do Campeonato Brasileiro pode mudar de mãos mais uma vez nesta quarta-feira (11). Afinal, o vice-líder Fortaleza visitará o Internacional, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada, a última do primeiro turno da competição nacional.

Como chega o Internacional

O técnico Roger Machado não contará com Wesley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rochet, Rafael Borré e Enner Valencia estão a serviço das seleções de Uruguai, Colômbia e Equador, respectivamente, para a disputa das Eliminatórias. Dessa forma, Anthoni deve ser o titular na meta colorada, enquanto Alan Patrick e Alário devem voltar ao time. Na zaga, aliás, Agustín Rogel e Gabriel Mercado voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici pode ter o retorno do zagueiro Benjamim Kuscevic, que mesmo convocado pela seleção do Chile, deve encontrar a delegação tricolor em seguida. Afinal, Santiago é bem próximo do Rio Grande do Sul, o que deve facilitar a logística do defensor. Kervin Andrade, por sua vez, está com a seleção da Venezuela e deve se reapresentar só depois da partida. Por fim, Tomás Cardona está suspenso, enquanto Santos, Rosseto e Marinho estão lesionados.