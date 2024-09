Grêmio terá Diego Costa e Rodrigo Caio com time sub-20

O Grêmio vai aproveitar a Copa FGF, torneio estadual, para dar mais minutagem a alguns jogadores do elenco. Assim, nomes como Diego Costa e Rodrigo Caio estarão com a equipe sub-20 no jogo desta quarta-feira (11), contra o Juventude, às 15h (de Brasília), no CT Hélio Dourado.

Além da experiente dupla, o técnico do sub-20, Airton Fagundes, poderá utilizar o zagueiro Gustavo Martins, o lateral Mayk, os volantes Ronald e Mila, além do atacante Nathan Fernandes. O objetivo é dar ritmo de jogo a estes jogadores, que não vêm atuando com frequência.