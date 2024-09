Gabriel Fuentes aparece no BID e pode estrear pelo Fluminense

Lateral-esquerdo, de 27 anos, está apto para estar em campo diante do Juventude, no domingo (15), às 16h, no Alfredo Jaconi Crédito: Jogada 10

O Fluminense poderá ter uma novidade para a partida contra o Juventude, que acontece neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que teve seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e fica à disposição do técnico Mano Menezes. Apesar disso, cabe salientar que o jogador não poderá disputar a Libertadores por já ter atuado no mata-mata da competição pelo Junior Barranquilla (COL). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O atleta chegou para reforçar uma posição que teve problemas ao longo da temporada. Isso porque Diogo Barbosa teve que operar o joelho direito, enquanto Marcelo ficou algumas partidas longe dos gramados. O comandante chegou a utilizar o jovem Esquerdinha e improvisar Guga no lado oposto.