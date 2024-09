Gabigol tem números impressionantes contra o Bahia. Confira!

Gabigol, que se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, fica à disposição do técnico Tite para a partida contra o Bahia na quinta-feira (12), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O camisa 99, aliás, pode ser um trunfo do Rubro-Negro em busca da classificação, afinal tem um grande retrospecto contra o Tricolor de Aço.

Gabigol enfrentou o Bahia em sete jogos, e tem 100% de aproveitamento. No total, o atacante marcou seis gols, sendo três em único jogo, na goleada por 5 a 0 em 2021. Aliás, ele não marcou em apenas três confrontos. Além disso, também deu duas assistências.