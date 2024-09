Fluminense terá retornos contra o Juventude

Martinelli cumpriu suspensão contra o São Paulo, no último compromisso do Flu na temporada (no dia 1º). Assim, ele volta a ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Outro ‘reforço caseiro’ seria Germán Cano, que está fora desde 24 de julho por dores no pé.

O Fluminense deverá estar reforçado para o duelo contra o Juventude, no domingo (15), pela 26ª rodada do Brasileirão, quando o time, enfim, volta a campo. São quatro as possíveis alterações, ao menos em se tratando da lista de relacionados.

O argentino treinou nesta terça-feira (10), na reapresentação do elenco após três dias de folga, e pode surgir entre os titulares. Isso não acontece desde o duelo contra o Palmeiras (vitória do Fluminense por 1 a 0), pela 19ª rodada do Brasileirão. São dez jogos sem o centroavante no time.

Além deles, há a possibilidade de duas estreias. Afinal, o reforço mais recente, Gabriel Fuentes, está inscrito no Campeonato Brasileiro e pode estrear pelo Tricolor. O mesmo vale para o volante Victor Hugo, que chegou de empréstimo junto ao FC Cascavel. Assim como Fuentes, o atleta ainda não foi a campo desde seu anúncio.

O Fluminense vem na 16ª colocação do Brasileirão, com 25 pontos, e pode ganhar até três posições caso vença o Juventude. Nesta hipótese, ficaria um ponto atrás do Ju, que vem em 13º, com 29. Bom salientar, porém, que o Tricolor carioca tem um jogo a menos em relação ao time de Caxias do Sul.