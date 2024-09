Ex-Globo, Tino Marcos relembra “sacanagem” sofrida na carreira

De acordo com Tino, a Record se aproveitou de um posicionamento da câmera para simular uma situação que não ocorreu. No caso, o experiente jornalista estaria posicionado na frente do cinegrafista da concorrente da Globo.

“Vou falar sobre uma das grandes sacanagens que aconteceu comigo. Olha que me considero um cara de sorte na carreira profissional, sempre fui bem acolhido. Essa doeu, mas doeu mesmo. Eu estava aguardando uma das tantas convocações da Seleção Brasileira que eu cobri. Estávamos no fundo do auditório, junto com todas as câmeras de TV perfiladas. Eu estava diante da câmera da Globo. Ao lado estava a câmera da Record. Um desses programas sensacionalistas da Record viu a minha imagem, captada através da câmera da Record, e aí resolveu tirar onda comigo. O apresentador de uma maneira até deselegante, grossa, dizia para eu vazar, desse jeito”, detalhou, antes de prosseguir:

“Falava comigo como se eu estivesse ouvindo o que ele falava, como se eu estivesse com o retorno da Record e não o da Globo. Logo surgiram os títulos, tipo: ‘Tino paga mico na Record’, ‘Tino erra câmera’, como se eu é que tivesse feito o erro. Foi tão constrangedor que o cinegrafista da Record me procurou dias depois para falar que ele não tinha participado daquilo, que ele tinha sido totalmente involuntário naquele caso, tinham só captado a câmera dele que estava travada ali. Foi realmente uma maldade”, completou o jornalista.