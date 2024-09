É forra! Colômbia leva a melhor sobre a Argentina, pelas Eliminatórias

No Estádio Metropolitano, em Barranquilla, a Colômbia recebeu a Argentina nesta terça-feira (10/9), pela oitava rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. E nesta reedição da final da Copa América (quando perdeu para os Hermanos), levou a melhor: venceu por 2 a 1. Os colombianos saíram na frente no primeiro tempo, gol do zagueiro Mosquera, de cabeça e passe de James Rodrríguez, o grande peronagem do jogo. A Argentina empatou no início da etapa final, com Nico González, em falha infantil de James!. Mas a seleção da casa voltou a ficar na frente, gol de … James Rodríguez, marcando de pênalti e se redimindo da falha anterior.

A vitória em casa levou a Colômbia aos 16 pontos. Assim, fica apenas dois pontos atrás da líder Argentina, que parou nos 18. Esta foi a primeira vitória dos colombianos sobre os argentinos nesta década. Além disso, os colombianos são os únicos invictos.

Argentina perde a chance; Colômbia, não

No primeiro tempo, enquanto a Colômbia apostava na criatividade de James Rodríguez para chegar ao gol, os argentinos tinham na dupla Lautaro Martínez e Julian Álvarez seus alicerces ofensivos. Foi da Argentina a primeira boa chance, aos 11 minutos. O goleiro Vargas, que já falhara numa saída aérea, recebeu uma atrasada e a perdeu para Álvarez. Contudo, para sorte dos donos da casa, o atacante do Atlético de Madrid chutou e a bola passou em paralelo ao gol vazio.