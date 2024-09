Deschamps volta a defender Mbappé: ‘A França será sempre mais forte com ele’

No futebol europeu, a seca de gols de Mbappé pela França tem chamado a atenção. No momento, o craque, do Real Madrid, somou cinco partidas seguidas sem balançar a rede pela seleção, no triunfo por 2 a 0 sobre a Bélgica, pela Liga das Nações. Apesar das críticas, o técnico Didier Deschamps saiu em defesa do atacante.

“A França será sempre mais forte com ele, e estou convencido de que ele estará melhor daqui a um mês. As cobranças são altas no seu clube. Não tenho preocupação com Kylian”, disse Deschamps.

Vale destacar que, em 2024, o jogador marcou apenas dois gols em 11 partidas com a camisa da França. Diante de Luxemburgo, em amistoso preparatório para a Eurocopa, em junho, e na própria competição, contra a Polônia, de pênalti. Ele sofreu uma fratura no nariz na estreia e não se adaptou à máscara de proteção, na época.