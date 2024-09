Cruzeiro: Mattos coloca Matheus Pereira entre os melhores do Brasil e defende convocação

Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro em 2023, por empréstimo, e agora já é um dos principais jogadores do Cruzeiro

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, defendeu a convocação do meia Matheus Pereira e o classificou como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro atualmente.

“Já é merecido. Eu imagino que sim (o melhor 10 do Brasil). Arrascaeta é um ótimo jogador, mas, no momento, o Matheus está um pouco acima. O Veiga, no momento, também vejo o Matheus acima. O Almada ainda está pegando ritmo”, salientou, em entrevista ao “Charla Podcast”.

