Cruzeiro: Barreal segue como dúvida para jogo do Brasileirão

Atleta sente dores no tornozelo esquerdo e ainda representa dúvida. Caso não tenha condições, a tendência é que Lautaro Díaz seja a opção

O técnico Fernando Seabra ainda não definiu a escalação para o jogo contra o São Paulo, que será realizado no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Por três dias consecutivos, Seabra não contou com Alvaro Barreal nos treinos. O jogador sente um incômodo no tornozelo esquerdo e está fora das atividades com o elenco principal há alguns dias, realizando apenas exercícios internos na academia.

