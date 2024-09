Corinthians x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida que abre a volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Juventude nesta quarta-feira (11), às 21h, na Neo Química Arena. No jogo de ida, em Caxias do Sul (RS), o Juve derrotou o Timão por 2 a 1.

Como chega o Corinthians

O Corinthians pode enfrentar um desfalque importante para o jogo contra o Juventude. O atacante espanhol Héctor Hernández está no departamento médico com um estiramento no músculo posterior da coxa direita e é tratado como dúvida. Desde a lesão contra o Flamengo, ele segue em tratamento e sua presença na partida dependerá da atividade final desta terça-feira no CT Joaquim Grava.

Sem Héctor, Yuri Alberto deve voltar ao time titular. O Corinthians também não contará com o zagueiro Cacá e com o lateral-direito Matheuzinho, suspensos, nem com os novos reforços André Carrillo e Memphis Depay, que não foram inscritos para esta fase.