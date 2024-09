Corinthians anuncia a contratação de Carrillo

O Corinthians, enfim, anunciou a contratação do meia peruano André Carrillo. O atleta de 33 anos estava livre no mercado após não renovar com o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, e assina contrato válido até julho de 2025. O reforço, inclusive, desembarcou no Brasil na última segunda-feira (09) e já deve iniciar os treinos nesta terça (10).

Revelado pelo Alianza Lima (PER), Carrillo atuou na Europa com passagens por Sporting (POR), Benfica (POR) e Watford (ING). No Oriente Médio, o experiente atleta passou por Al Hilal, além do próprio Al-Qadisiyah, ambos da Arábia Saudita. O meia também soma 101 partidas com a camisa da seleção peruana. Ele soma seis gols pelao Peru. Um deles, inclusive, foi em vitória por 2 a 0 sobre a Austrália, na Copa do Mundo de 2018.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa forma, agora o Timão corre para regularizar o atleta e inscrevê-lo em uma possível semifinal da Copa do Brasil. O mesmo acontecerá com o holandês Memphis Depay, que é aguardado para a próxima quarta-feira (11).