Chelsea avalia construção de novo estádio

O Chelsea trabalha com a possibilidade de deixar Stamford Bridge e construir um novo estádio em Earls Court. Segundo informações do jornal britânico ‘The Guardian’, uma das principais prioridades do clube é aumentar a capacidade de 42 mil lugares. Ao mesmo tempo, as dificuldades em reformar o atual estádio levaram a diretoria a considerar um novo local na região oeste de Londres.

De acordo com a mesma fonte, o Chelsea iniciou conversas com a ‘Transport for London’ (TFL), uma das responsáveis pela área de Earls Court. No entanto, o Comitê de Desenvolvimento de Earls Court (ECDC) não tem planos para incluir um estádio no local, o que representa um empecilho para os planos do clube.

Apesar disso, o Chelsea não descarta a possibilidade de permanecer em Stamford Bridge. No entanto, não houve avanços no projeto de renovação do estádio.