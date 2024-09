Brasil x Camarões (Mundial feminino Sub-20): onde assistir e escalações

Brasil e Camarões se enfrentam nesta quarta-feira (11), pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20. O duelo será no Estádio El Campín, em Bogotá (COL) e a bola rola às 18h30 (de Brasília). Com 100% de aproveitamento e sem ser vazada, a Canarinho se classificou para as fases de mata-mata na liderança do Grupo B, enquanto as camaronesas ficaram na terceira posição do Grupo A. Assim, avançaram como uma da smelhores terceiras. Quem levar a melhor neste duelo encara o vencedor de Áustria x Costa Rica nas quartas.

Onde assistir

O SporTV e a CazeTV transmitem a partida entre Brasil e Camarões a partir das 18h30 (de Brasília).

Como está o Brasil

A equipe da técnica Rosana Augusto marcou 14 gols em três jogos (sobre Fiji, França e Canadá). Assim, a ideia é apostar na boa fase ofensiva para buscar a classificação às quartas. Na véspera da partida, a apoiadora Marzia falou sobre o pensamento da equipe.