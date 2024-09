Bolívia vence Chile fora de casa e vive bom momento nas Eliminatórias

Seleção boliviana chega à segunda vitória consecutiva e segue viva na briga por uma vaga na Copa do Mundo 2026 Crédito: Jogada 10

A Bolívia está viva na briga por uma vaga na Copa do Mundo 2026. Nesta terça-feira (10), os bolivianos venceram o Chile por 2 a 1, fora de casa, e confirmaram o bom momento nas Eliminatórias Sul-Americanas. Algarañaz e Miguelito garantiram o triunfo no Estádio Nacional de Santiago, enquanto Vargas anotou o único e polêmico gol para os donos da casa. Isto porque o atacante do Atlético-MG aproveitou a queda do goleiro Lampe, que acusou uma grave lesão no lance, roubou a bola e foi sozinho para o fundo do gol. Os bolivianos reclamaram do chileno não ter respeitado o fair-play e o gol acabou sendo validado. Dessa maneira, a Bolívia chegou à segunda vitória consecutiva nas Eliminatórias e segue viva na briga por uma vaga no próximo mundial. A seleção, que vinha de uma goleada por 4 a 0 sobre a Venezuela, venceu três das últimas quatro partidas e subiu para a sétima posição, com nove pontos. O sétimo lugar garante uma vaga na repescagem para o Mundial 2026. Além disso, em caso de derrota da Venezuela, sexta colocada, para o Uruguai, também nesta terça-feira, os bolivianos encerram a rodada na sexta posição.

Por outro lado, o Chile vive um péssimo momento na competição. Isto porque os chilenos chegaram ao quinto jogo consecutivo sem vitória e aparecem na penúltima posição, com apenas cinco pontos. O volante Erik Pulgar, do Flamengo, foi titular na seleção chilena, mas não conseguiu evitar mais um resultado negativo. Além disso, Jean David, reforço do Vasco nesta janela de transferências, entrou aos 14 minutos do segundo tempo e até conseguiu dar mais intensidade ao ataque dos donos da casa. No entanto, não foi o suficiente para evitar a derrota. O jogo Um primeiro tempo animado no Estádio Nacional de Santiago. Os bolivianos abriram o placar logo aos 12 minutos, em boa jogada coletiva que terminou com o gol de Algarañaz. No entanto, os chilenos conseguiram o empate aos 38, com um gol polêmico marcado pelo atacante Vargas. O jogador do Atlético-MG roubou a bola enquanto o goleiro Lampe acusava uma grave lesão e, com o gol vazio, colocou a bola para o fundo da rede. Apesar do gol chileno, a Bolívia voltou a ficar na frente do placar no minuto seguinte, em outra boa jogada coletiva, que terminou em gol de Miguelito.