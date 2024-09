Athletico x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Athletico

O Athletico vem de quatro derrotas nos últimos cinco jogos, com três seguidas (sendo duas para o próprio Vasco, aliás – uma pelo Brasileirão). E, em relação ao time que entrará em campo, o técnico Martín Varini promoverá mudança no gol.

Afinal, Mycael ganhou a vaga de titular de Léo Linck e, segundo o “ge”, começa jogando contra o Vasco. No jogo de ida, Linck sofreu um grande encontrão com Thiago Heleno e chegou a ficar desacordado. Pouco depois, sofreu os dois gols da virada do time do Rio de Janeiro.

Fica a dúvida quanto às participações do zagueiro Gamarra, que está com a seleção do Paraguai, e do meia João Cruz. Este esteve com a Seleção Brasileira Sub-20 nos amistosos contra o México, também durante a Data Fifa. Di Yorio, expulso na ida contra o Vasco, está fora por suspensão.