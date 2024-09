Árbitro acusa presidente do Talleres de ameaça de morte

Árbitro Andrés Merlos revelou que sofreu ameaça de morte por parte do presidente do Talleres após jogo da Copa da Argentina

De acordo com o jornal português ‘A Bola’, Fassi deu uma versão diferente sobre a acusação de Merlos e alegou que foi agredido pelo árbitro. A partida em questão ocorreu no último sábado (7), no estádio de La Bombonera. Na ocasião, houve a necessidade de intervenção das autoridades para controlar os envolvidos na confusão.

O árbitro Andrés Merlos fez uma acusação contra Andrés Fassi, presidente do Talleres, que o teria ameaçado de morte após o jogo contra o Boca Juniors, A partida, válida pela Copa Argentina , teve agressões e intimidações com armas. A equipe xeneize levou a melhor no pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

“É lamentável, triste e doloroso o que se passou. Não há explicação para o que Fassi faz, tem uma impunidade incrível. Entraram duas pessoas no meu vestiário com uma arma de fogo. Só lhes faltou apertar o gatilho. Começaram a gritar e disseram que iam me matar. Uma delas coloca a mão no bolso e vejo a culatra de uma arma. Não sei por que Fassi diz que eu lhe bati, se era ele que estava incomodado. Eu tinha medo, mas estava tranquilo”, disse Andrés Merlos, em entrevista à DSports Radio, da Argentina.

A irritação de Fassi com Merlos se deu aos 16 minutos, quando o Boca Juniors marcou com Brian Aguirre. No início da jogada, a bola teria saído pela linha de fundo. Porém, a arbitragem deixou o lance seguir. Enquanto isso, na zona mista de imprensa, o presidente do Talleres foi flagrado xingando o árbitro devido ao erro.

Árbitro e presidente do Talleres já se estranharam no passado

Segundo a TyC Sports, tanto o árbitro como o dirigente deram sequência em suas denúncias, mas com versões diferentes. Ainda segundo a reportagem, Fassi e Merlos já se desentenderam em 2022, com direito a forte discussão. O dirigente acabou suspenso por 30 dias.