Animados, Clayton Sampaio e Aguirre são apresentados pelo Inter

Clayton recebeu a camisa de número 20, enquanto Aguirre ficou com a 35. Em suas primeiras declara,ões ambos manifestaram alegria pelo acerto com o clube gaúcho e prometeram entrega para retribuir em campo.

“Quando surgiu a proposta de vir para o Inter, fiquei muito contente com o interesse. Teve muito interesse da minha parte de fazer parte desse grande grupo. A gente sabe do tamanho do Inter. Estou focado e motivado para ajudar o Inter”, afirmou Clayton.

Aguirre, aliás, foi contratado do Lanús por US$ 1,4 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Já Clayton Sampaio chega do AVS, clube recém-promovido à primeira divisão de Portugal. A direção colorada desembolsou (R$ 7,3 milhões) por 80% dos direitos do defensor.

