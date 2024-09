Alex Telles é apresentado no Botafogo: ‘Quis voltar ao Brasil para um bom projeto’

Lateral é o último reforço do Alvinegro nesta temporada. Jogador já treina e pode estrear no sábado contra o Corinthians

Alex Telles, o último reforço do Botafogo nesta temporada, foi apresentado na tarde desta terça-feira (10) no Estádio Nilton Santos. O lateral, que vai usar a camisa 13, falou sobre a sua escolha de voltar a jogar no Brasil.

“Quero transcender a vocês a minha felicidade. Saí do Brasil com 20 anos, estou voltando com 32, casado, com uma filha e a esposa grávida, é um momento muito especial na minha vida. Tudo culminou para estar aqui nesse momento, no clube, porque eu quis voltar para o Brasil por um bom projeto, com ambição. Isso sempre faz parte da minha carreira”, disse.

Além disso, Alex Telles, que jogou a última Copa do Mundo pelo Brasil, contou que não foi difícil escolher o Botafogo. Aliás, ele pretende ainda defender a seleção.