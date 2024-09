Vasco acerta patrocínio com empresa de capitalização

Cruz-Maltino fecha acordo com Viva Sorte, que ficará estampada na região da omoplata e na barra da camisa do clube

Além de anunciar a contratação de Maxime Dominguez, o Vasco acertou um patrocínio fixo com a empresa de capitalização “Viva Sorte”. A logomarca da empresa será na região omoplata e na barra da camisa do Cruz-Maltino. O anúncio oficial deverá ser nesta terça-feira (10). A informação do acerto é do “Uol”.

Os valores da parceria, porém, ainda não foram divulgados. O acordo foi pela gestão do presidente do Vasco, Pedrinho. Tanto o clube quanto a empresa já fazem mistério nas redes sociais.