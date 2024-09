Júnior Santos tem chances de voltar antes do previsto no Botafogo

O técnico Artur Jorge pode ter um retorno importante antes do esperado pare reforçar a equipe do Botafogo. O atacante Júnior Santos inicia a transição para o campo nesta segunda-feira (9) e deve voltar antes do previsto. A informação é do “ge”.

Fora dos gramados desde o fim de julho, o jogador se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Ele se machucou na vitória do Alvinegro por 1 a 0 contra o Internacional no Nilton Santos, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele realizou o procedimento cirúrgico no dia 25 de julho, e a previsão inicial do clube carioca após a cirurgia era que ele voltaria a atuar ainda nesta temporada, mas apenas no final de outubro.

Apesar de voltar a fazer atividades com o elenco, o jogador não vai atuar contra o Corinthians, no sábado (14), pelo Brasileirão. No entanto, a volta de Júnior Santos antes do previsto é muito importante para o time e principalmente para Artur Jorge. Além da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o clube carioca ainda disputa o título da Libertadores. O atacante é o artilheiro do Botafogo nesta temporada, com 18 gols, em 41 partidas.