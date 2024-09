Ex-Botafogo, zagueiro vive dia de artilheiro na Bélgica

RWD Molenbeek do brasileiro Sousa venceu o Aywaille por 5 a 0 e garantiu vaga na segunda fase da Copa daquele país

O zagueiro Sousa foi um dos artilheiros do RWD Molenbeek no último sábado (7). Revelado pelo Botafogo, o defensor marcou dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Aywaille, pela Copa da Bélgica.

Com o resultado, o RWD Molenbeek garantiu sua vaga na segunda fase do torneio. Sousa, então, comemorou a vitória e a classificação e também ressaltou que é a primeira vez na carreira que marca duas vezes no mesmo jogo, feito raro para um zagueiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Muito feliz por poder ajudar a minha equipe a conquistar a classificação para a próxima fase da Copa. Também bem contente por marcar dois gols em uma mesma partida, isso para um zagueiro não é nada fácil, foi a primeira vez na minha carreira que fiz dois gols no mesmo jogo. Estou bem feliz com o desempenho”, disse, bem adaptado à Bélgica.