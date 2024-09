Colômbia x Argentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Colômbia e Argentina entram em campo nesta terça-feira (10), pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No Estádio Metropolitano, em Barranquilla (COL), a bola rola às 17h30 (de Brasília). Essa, aliás, será a primeira vez que as seleções se enfrentam após a final da Copa América desse ano, que terminou com os argentinos levantando o troféu.

Na classificação, a Argentina é a primeira colocada, com 18 pontos. Por outro lado, a Colômbia está na terceira posição, com 13.