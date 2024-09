Bastos atinge metas e renova automaticamente com Botafogo

O zagueiro Bastos vai continuar no Botafogo. Um dos pilares do sistema defensivo do Alvinegro, o angolano atingiu metas no contrato para renovação automática até o fim de 2025. Antes, o vínculo do angolano com o clube carioca terminaria em dezembro deste ano.

O camisa 15 ganhou maior espaço durante esta temporada e é um dos destaques do líder do Campeonato Brasileiro. Titular incontestável do time de Artur Jorge, o defensor foi, inclusive, convocado para representar o seu país nas Eliminatórias da Copa de 2026.