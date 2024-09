Vitor Roque comemora vitória do Brasil Sub-20 e explica gol ‘feito’ perdido

Atacante do Betis anota dois gols em triunfo sobre o México Sub-20, em São Januário, em amistoso preparatório para o Sul-Americano da categoria

O atacante Vitor Roque foi o nome da vitória do Brasil por 3 a 2 sobre o México, em amistoso internacional sub-20, disputado neste domingo (8), em São Januário, no Rio de Janeiro. E, após o apito final, o camisa 9 (e capitão) da Seleção relatou a sensação pelos dois gols marcados, explicando, também, sobre seu gol perdido no primeiro tempo.

Quando o placar ainda anotava 0 a 0, o jogador do Betis perdeu gol em que tinha a meta vazia após driblar o goleiro. O tento perdido não fez falta, já que ele ainda viria a anotar dois gols no triunfo – um deles ainda pode ser concedido contra ao zagueiro Bustos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Escândalo político na França envolve contratação de Neymar pelo PSG