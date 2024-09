Vini Jr e a busca por uma grande atuação com a camisa da Seleção

Astro mundial, protagonista no Real Madrid e candidato a melhor do mundo, Vini Jr ainda convive com a pressão de ser o rosto da Seleção Brasileira. Por ser um dos melhores jogadores da atualidade, o atacante convive com a expectativa do torcedor por um grande desempenho. Contudo, essa atuação ainda não aconteceu.

Contra o Equador, na última sexta-feira (6), o atacante teve mais um desempenho abaixo e não conseguiu repetir as atuações que tem com a camisa do Real Madrid. Para que o jogador não sinta tanta pressão, o técnico Dorival Júnior vem buscando tirar o peso dos ombros do camisa 7 e o comparou com Neymar.