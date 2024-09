Vai nessa, Tite

Treinador conhece futebol. Mas ele não se identifica com o Flamengo, que sempre tem de jogar para ganhar e não ficar na retranca

Afirmar que Tite não conhece futebol é uma estupidez. Já se emitiu tal conceito por aqui. O problema é que o treinador não se encaixa no Flamengo, como também foi dito neste espaço. Faz tempo, praticamente desde que o cidadão chegou à Gávea. O Rubro-Negro ganhou a Taça Guanabara e o Estadual. Mas teve alguma dificuldade para tal, lembrando que o time jogou mal nas duas competições, notadamente nas partidas decisivas, contra o Nova Iguaçu. O Laranjão da Baixada apresentou uma boa equipe, efetivamente regular, tanto que chegou às finais, mas a distância entre os dois competidores – orçamento, torcida, história – é colossal.

Tite carrega uma Comissão Técnica equivalente a um ministério. E um grupo de jogadores razoável, quando a referência é o futebol brasileiro, mas não conseguiu fazer o Flamengo jogar. Pois não se identifica com o Rubro-Negro. E não é só pelo desconhecimento sobre o Rio de Janeiro, em todos os sentidos. Mas porque a postura de vencedor, que deveria impor ao clube, levando-se em conta tudo o que esse possui e representa, não está no seu projeto. No último jogo, contra o Corinthians, isso ficou definitivamente evidente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tite, o defensivista

Nas partidas de volta contra Palmeiras e Bahia, ambas pela Copa do Brasil, e Bolivar, na Libertadores, o cidadão, e seus ministros, armaram esquemas defensivos radicais, e conseguiu superar os adversários. E por incrível que pareça, o Flamengo, mesmo no fio da navalha, continua vivo nas três competições que disputa. Mas haverá momentos nos quais o time não suportará pressões, e será eliminado. O duelo com o Peñarol já está batendo na porta.