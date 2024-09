Textor ironiza Flamengo por interesse em fair play financeiro

Rubro-Negro participou de reunião na CBF para debater implementação do sistema no futebol brasileiro

John Textor não escondeu o incômodo com o interesse do Flamengo pela implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro. O empresário americano dono da SAF do Botafogo publicou uma foto ironizando o rival, neste domingo (8), por conta da participação na reunião realizada nesta semana, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Veja as últimas notícias do Botafogo!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Não foi a primeira crítica de Textor ao Flamengo após a reunião. O empresário já havia feito uma publicação comparando os valores gastos entre Botafogo e Flamengo na contratação de jogadores. Desta vez, a nova provocação foi a imagem de um manequim com camisa e short do Rubro-Negro, mas com o boné azul do Alvinegro, dando a entender que o assessório era mais barato.