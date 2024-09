Pedrinho faz revelação sobre Payet e explica ‘treta’ com Textor

Mandatário do Vasco explica que viu meia francês incomodado com situação do time na tabela, mas que dinâmica já mudou Crédito: Jogada 10

O presidente do Vasco, Pedrinho, fez revelação sobre o meia Dimitri Payet, além de explicar a “treta” que teve com John Textor, dono da SAF do Botafogo. Segundo o mandatário, em entrevista ao “Canal do Igor Rodrigues” no YouTube, que foi ao ar neste domingo (8), o francês estava “muito triste” durante a má fase da equipe na temporada. Mas, para ele, o semblante do craque já mudou. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Vasco conquista Supercopa do Brasil de futebol de areia sobre o Flamengo

“Ele (Payet) é muito acima. Quando eu tive os primeiros contatos eu percebi ele muito triste. Tive uma primeira conversa logo após o jogo contra o Flamengo (derrota por 6 a 1), dentro do vestiário a gente conversou por mais de 40 minutos. O que incomodava ele era a posição do nosso time, porque ele gostaria de brigar por coisas melhores, ele foi desabafando e fomos mostrando a ele que era o início de uma nova construção. Quando as coisas começaram a melhorar, com a chegada do Coutinho também, o semblante dele mudou”, disse. Pedrinho volta a rebater John Textor Pedrinho também aproveitou para falar sobre a briga nos bastidores com John Textor. O dono da SAF do Botafogo voltou a citar o clube cruz-maltino em entrevista recente – clique aqui e relembre. Posteriormente, o mandatário vascaíno foi a público responder o norte-americano. Ele explicou que a reunião citada por Textor é mensal e que os clubes não decidem nada nela. No caso, o Conselho se reúne para discutir ideias que, apenas posteriormente, são avaliadas pela CBF, órgão principal do futebol brasileiro.