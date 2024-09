Novorizontino busca o empate com o Coritiba e segue na liderança da Série B

Em jogo movimentado, cada equipe marca dois gols e ficam no empate no Couto Pereira, pela 25ª rodada da competição nacional

Em jogo eletrizante e muito bem disputado, no Couto Pereira, o Novorizontino foi buscar o empate por 2 a 2 com o Coritiba e se manteve na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. Júnior Brumado, duas vezes, Thallison Gabriel (contra) e Neto Pessoa, marcaram os gols da partida. O time paranaense soma 34 pontos, na décima colocação.

Na próxima rodada, a equipe paulista recebe o Botafogo-SP, no Jorge Ismael de Biasi, dia 13 (sexta-feira), às 19h (de Brasília). O Coxa, por sua vez, encara o Operário-PR, no domingo (15), às 16h (de Brasília), no Germano Krüguer.

Chegada do Tigre

Quem jogou em casa foi o Coritiba, mas o Novorizontino chegou para o duelo como líder da Série B do Brasileirão e logo assustou. Rodolfo cruzou para Waguininho, que chutou no canto e obrigou o goleiro do Verdão a fazer boa defesa