Matheus Gonçalves revela papo com ex-alvo do Flamengo

Na zona mista após vitória do Brasil Sub-20, jogador fala sobre tentativa do Fla em acertar com Deivid Washington, seu companheiro na Seleção

O jovem do Chelsea, porém, não acertou a chegada ao Fla, permanecendo no clube inglês. Matheus Gonçalves revelou, então, que os dois chegaram a brincar nos bastidores ao conversarem sobre a negociação frustrada.

“A gente conversou, falei com ele. A gente deu uma brincada, ele falou que estava vendo, mas infelizmente ele não pode ir (para o Flamengo). Que Deus abençoe a vida dele no Chelsea”, revelou sobre o companheiro de Seleção, revelado pelo Santos e negociado com o Chelsea em julho de 2023.

Minutos celebrados

Sobre o duelo contra o México, vencido novamente pela Seleção Brasileira, o jogador do Flamengo agradeceu a oportunidade do técnico Mano Menezes. Para ele, sua atuação deste domingo, quando jogou por 24 minutos (mais os acréscimos), foi melhor do que na quinta, no amistoso anterior contra os mesmos mexicanos.

“Pude entrar e fazer uma boa partida, melhor que quinta-feira. Quinta não fui tão bem, mas hoje consegui entrar e participar do terceiro gol. Feliz demais. Agradecer o Ramon (Menezes, técnico) pela oportunidade e continuar trabalhando para poder vir nas próximas”, afirmou.