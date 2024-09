Israel x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

Israel e Itália se enfrentam nesta segunda-feira (9/9), às 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo 2 da Liga das Nações. Enquanto Israel vem de derrota pra a Bélgica (3 a 1), os italianos mandaram muito bem: venceram por 3 a 1 a França, em plena casa rival, em Paris. Como Israel vive um conflito contra o Hamas e o Hezzbolah, além de risco de algum ataque do Irá, este jogo não será em território isarelense. Mas, sim num campo neutro. No caso, a Bozsik Arena, em Budapeste, na Hungria. E com forte esquema de segurança para qualquer eventualidade.

No outro jogo do grupo, também nesta segunda-feira (8/9), a França recebe a seleção da Bélgica, em Lyon, mno Groupama Stadium, às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 15h45 (de Brasília)