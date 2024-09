Grêmio vai recorrer após suspensão de Renato Portaluppi

Após o técnico Renato Portaluppi pegar um gancho de quatro jogos por parte do STJD , o Grêmio entrará com pedido de efeito suspensivo. O recurso sairá nos próximos dias, com o clube visando, assim, liberar o treinador para o próximo duelo da equipe, contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (15).

A suspensão de Renato se deu por conta da partida contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quarta rodada do Brasileirão. Na ocasião, o treinador, irritado com a arbitragem, mandou, então, todos os gremistas que estavam no banco de reservas para o vestiário com o jogo em andamento. Diego Costa, expulso no jogo, pegou duas partidas de suspensão – com uma já cumprida.

Durante entrevista coletiva após o jogo, Renato acusou o ex-árbitro Jailson Macedo Freitas, presidente da comissão de arbitragem da Federação Baiana de Futebol (FBF), de sugerir a expulsão de Diego Costa ao quatro árbitro Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

Dessa forma, há pouco tempo o Pleno do STJD, decidiu reabrir o inquérito para averiguar se houve interferência externa no confronto. Especialmente depois do Grêmio entrar com recurso no tribunal. Ainda não há uma previsão de uma data para um possível julgamento do caso.