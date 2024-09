França x Bélgica: onde assistir, escalações e arbitragem

A expectativa é que o técnico Didier Deschamps promova mudanças na defesa. Afinal, o setor recebeu muitas críticas na derrota para a Itália. Assim, não será surpresa as entradas de de Koundé e de Upamecano. No ataque, Mbappé, que passou em branco contra os italianos, volta a comandar o ataque.

Após perder em casa para a Itália na estreia do Grupo 2 da Liga das Nações, a França volta a campo nesta segunda-feira (9/9) para novo duelo. Desta vez enfrenta a Bélgica, que bateu Israel por 3 a 1 na estreia e espera mais um bom resultado. O jogo será às 15h45 (de Brasília) no Groupama Stadium, em Lyon.

“Pretendo dar total liberdade a Mbappé. Afinal, ele não é jogador para ficar fixo na área” disse Deschamps. O treinador espera ver o seu astro bem mais ativo do que apresentou contra a Itália e receber mais munição de Griezmann, a outra fera da seleção vice-campeã mundial.

Como está a Bélgica

A Bélgica segue sem Courtois. Aquele que para muitos é o melhor goleiro do mundo, dificilmente aceitará uma convocação enquanto o treinador Domenico Tedesco, seu desafeto, estiver no cargo. Outro que não estará em campo é o atacante Lukaku, maior goleador da história da Bélgica. Ganhou um descanso. Assim, o treinador opatará por Openda no comando do ataque, sendo municiado pela fera De Bruyne.

Entenda o regulamento da Liga das Nações

A Liga das Nações é dividida em quatro divisões. São quatro grupos de quatro na Liga A (a primeira divisão), quatro grupos de quatro na Liga B (segundona, onde está a Inglaterra, por exemplo). Outros quatro grupos de quatro na Liga C e dois grupos de três na Liga D. Na Liga A, os times jogam entre si em turno e returno. Os dois primeiros avançam, Mas o terceiro colocado joga uma repescagem contra um segundo colocado de algum grupo da Liga B. Enfim, o último cai automaticamente para a Liga B.