Figurinha carimbada na Seleção, Gabriel Magalhães diz ainda estar vivendo um sonho

Um dos destaques do Brasil no duelo contra o Equador, na última sexta-feira (6), o zagueiro Gabriel Magalhães falou do momento que vem vivendo com a Amarelinha. Presente desde a época com Fernando Diniz, o defensor ainda diz estar vivendo um sonho com a Seleção Brasileira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Com certeza é um sonho. Acredito que cada momento aqui é um sonho que estou vivendo. Um sonho para mim e minha família. Cada dia aqui dentro é um sonho virando realidade. Fico muito feliz de estar aqui. Fruto de muito trabalho. Feliz estar aqui com todos os jogadores”, disse Gabriel Magalhães.